Vittorio Sgarbi, la dedica alla figlia Evelina sorprende i fan: "Sempre più bella"

"Evelina cresce e diventa sempre più bella". Vittorio Sgarbi pubblica su Instagram una foto di due dei tre figli, Carlo ed Evelina, e piovono i complimenti dei fan. La dedica del post però è solo per lei che non è l'unica figlia femmina del critico d'arte. All'appello nello scatto social manca Alba ma Evelina è stata la prima ad essere riconosciuta da Sgarbi ed è nata da un brevissimo flirt con una donna di Torino. Lunghi capelli rossi e una passione per quadri e monumenti, la giovane assomiglia molto al papà e i due hanno un ottimo rapporto, anche se vivono lontani. "Bella, bella", "Somiglia molto ad Elisabetta" e ancora: "Che padre orgoglioso", "Che bella cosa i figli. Bella anche perché sono sempre meglio dei genitori. Bisogna dare loro fiducia e faranno cose meravigliose. Complimenti".

Il primogenito (nella foto) è Carlo, nato dalla relazione con Patrizia Brenner. Sgarbi aveva parlato per la prima volta di Evelina qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Novella 2000, in cui aveva svelato di non aver mai desiderato diventare padre, ma di avere comunque instaurato un legame con i suoi figli: "Sono solo un genitore biologico. Carlo, il primo figlio, l’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo. L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me" ha confessato il critico d'arte che oggi però stravede per i suoi ragazzi.

