Angelo Mancia, la commemorazione con Domenico Gramazio nella sede del Cis

Commemorato ieri venerdì 12 marzo nella sede del Cis di viale Etruria Angelo Mancia, il militante del Movimento Sociale che fu ucciso nei pressi della sua abitazione il 12 marzo del 1980, omicidio rivendicato dalla “Volante rossa”. Come ogni anno, ma stavolta senza un evento partecipato per via delle norme anti Covid, Domenico Gramazio direttore di "Realtà Nuova" e della Fondazione Rivolta Ideale, ha voluto ricordare quella tragedia, a 41 anni di distanza. “Ciao Angelo – ha scritto Gramazio in un post di Facebook - 41 anni fa terroristi di sinistra ti hanno ucciso colpendoti vigliaccamente mentre uscivi di casa. Quante battaglie fatte insieme a Talenti come a piazza Tuscolo dove la nostra sezione è intitolata a te”. E poi ha annunciato, per la ricorrenza del prossimo anno, un libro che ripercorre quel drammatico assassinio, rimasto ancora con molti lati oscuri, ed il contorno politico di quegli anni.

