Mito, quando il design fa la differenza

Nel lontano 1993 Piero Ciocari crea la sua prima linea di occhiali, apprezzatissimi an-cora oggi anche dalle star

29 gennaio 2021 a

a

a

MITO , prestigioso marchio di occhiali che ormai da anni è possibile trovare in numerose vetrine dei migliori negozi di tutte le più grandi città italiane, ha una lunga storia che affonda le sue radici nel lontano 1983. Piero Ciocari, presidente e titolare, lavora all’epoca in un famoso ottico di Via Frattina. Qui fa occhiali a diverse personalità del mondo politico e dello spettacolo. Unendo la sua passione per il design alle richieste dei suoi clienti, inizia a disegnare nuovi modelli. Da Modugno a Milva passando per Monica Vitti e Tony Curtis, in moltissimi rimangono entusiasti del lavoro di Piero che, ormai consapevole del suo talento, decide di creare la sua linea di occhiali: MITO 101.

La sua creazione piace sin da subito, tanto da attirare l’attenzione della Maison Gattinoni che sceglie un modello per le sue sfilate.

Qualche anno piu’ tardi i suoi occhiali sono presenti nelle vetrine più prestigiose di Roma, Firenze, Milano e Napoli e diversi personaggi li acquistano, tra cui Arisa, che vincerà il festival di Sanremo 2009, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Elisa-betta Gregoraci, il principe Emanuele Filiberto, Alessandro Haber, Roberto D’Agostino e tanti altri.

I modelli e le linee di una volta vengono rivisitate in chiave moderna, ma molto spesso Ciocari crea anche occhiali vintage .



Dal 1993 lavora definitivamente in proprio e oggi è possibile vedere le sue creazioni in Prati, più precisamente in via Tacito 90. MITO è dunque ormai un marchio registrato che riscuote moltissimo successo su tutto il territorio nazionale, e sta cominciando a farsi conoscere pian piano anche all’estero. Non si tratta di un occhiale commerciale bensì di un prodotto di nicchia, per estimatori, un vero gioiello di design ed è possibile trovarlo in punti vendita selezionati. Nonostante il tremendo periodo di crisi dell’ultimo anno, Piero Ciocari continua instancabil-mente, guidato dalla sua passione, a creare e a distribuire il suo prodotto, sempre fedele alla sua filosofia, quella di offrire accessori che con la loro unicità contribuiscono a creare l'identità propria del consumatore. Per dare uno sguardo ulteriore alle creazioni MITO , basta andare su www.mitociocari.it

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.