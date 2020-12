Fa il video per TikTok e vede lo stalker entrare in casa

05 dicembre 2020 a

Brutti cinque minuti per una donna del Maryland negli Stati Uniti. Si sta riprendendo mentre balla in casa propria per poi postare il video su TikTok. All'improvviso, però, vede uno stalker (che aveva già visto nel quartiere) affacciarsi alla finestra di casa ed entrare nell'appartamento. La donna, visibilmente turbata, inizia a urlare e chiede aiuto alla vicina.

Il malintenzionato è riuscito a fuggire ma è stato poi arrestato per furto con scasso, aggressione e molestie.

