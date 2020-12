Amedeo Goria, Maria Monsè confessa il flirt e la verità su Maria Teresa Ruta

01 dicembre 2020 a

Maria Monsè ai microfoni di Rtl è un fiume in piena contro la conduttrice Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip 5: “Sono arrivata ad una conclusione: il look di Maria Teresa non è assolutamente un caso, capelli cotonati, boccoli e abitini fru fru (fuori luogo per la sua età )... un modo per copiare me e riconquistare Amedeo! Non ha mai digerito il flirt tra me e il suo ex”.

Proprio in questi giorni si parla del flirt tra Maria Monsè e Amedeo Goria nel lontano 1998, ma Maria Teresa Ruta sembra non averlo mai digerito, soprattutto dopo quello che ha raccontato la Monsè ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ricordando il suo “incontro” con l'ex marito della Rura, Amedeo Goria, durante le riprese del film “Annarè” di cui era protagonista insieme a Gigi d’Alessio e Amedeo era nel cast.

Amedeo Goria interpretava il ruolo dell’agente di Gigi D’Alessio, e per circa due mesi, ovvero la durata delle riprese cinematografiche, avrebbe corteggiato la Monsè con fiori e bigliettini. La chiamava persino "Cindyna" vista la somiglianza con la top model Cindy Crawford. Una storia che avrebbe fatto ingelosire anche il marito della Monsè, Salvatore Paravia, vista l'amicizia con Goria. Ma che la Ruta serbasse rancore per l'imprenditrice non è un mistero: quando la Monsè uscì dalla Casa del Grande Fratello fu proprio la Ruta ad attaccarla insultandola - racconta la stessa Monsé - come madre. "Mi disse che mia figlia Perla che appariva nelle foto sul mio profilo Insagram sarebbe diventata una regista di film porno". Adesso però sarebbe chiaro il motivo di tanto livore: nel 1998 Maria Teresa era ancora sposata con Amedeo ma la Monsè - chiarisce - non ne sapeva proprio nulla.

