12 ottobre 2020 a

a

a

Tutte in intimo. Chiara Ferragni con la mamma Marina Di Guardo le sorelle Valentina e Francesca si mettono in posa per una foto mai vista: le donne di casa Ferragni conquistano Instagram in mutande e reggiseno sedute su un sofà d'epoca e di fronte a una tazza di thé...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.