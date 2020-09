Angela Chianello, la signora di Non ce n'è coviddi si scatena come un'influencer

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

Angela Chianello è sbarcata su Instagram e nel giro di 48 ore ha raggiunto 174.000 follower. Ecco la sua biografia: "mamma a tempo pieno, amo la famiglia", siciliana di Palermo, bagnante della prima ora post lockdown a Mondello, divenuta celebre per aver detto: "Oggi a mmare. Bonciorno da Mondello. Non ce n'è coviddi, non ce n'è". Un passaggio a "Pomeriggio Cinque", tanti sulle pagine di trash televisivo e si sono spalancate le porte della cultura di Instagram, porto franco dove tutti possono parlare di tutto senza sapere niente di niente. L'account è @angelachianello_real e si possono apprezzare balletti da tiktoker millenials o sfondoni linguistici come "oggi meLLone giallo", "oggi sCHampO".

Il fenomeno Angela da Mondello non ha messo tutti d'accordo, sotto i suoi post si possono leggere numerose critiche. L'osservazione più ricorrente è se sia accettabile erigere a esempio una persona matura che ha negato l'esistenza del Covid-19 nonostante le migliaia di vittime facendo ironia e speculandoci con gli sponsor. Ma l'intraprendente mamma ha replicato in un video: "Non vorrei distruggere le vostre convinzioni ma siete l'ultimo dei penZieri mii". Con tanto di cuore e il suggerimento a essere meno invidiosi. Quando si pensava che ormai valesse tutto, la Rete ha schierato i suoi anticorpi e così Alberto Angela - lui davvero a sua insaputa - si è ritrovato a sfidare la signora: ogni volta che saliva il pallottoliere dei follower di Angela, saliva anche il numero dei seguaci del divulgatore scientifico di RaiUno. Rimonta e sorpasso in modalità "mo' ci ripigliamo tutto chell che è nuostro": il paleontologo è balzato da 145.000 fan a 294.000 follower in 24 ore. A lanciare e vincere la provocazione della #albertoangelachallenge è stato l'attore Roberto Lipari che aveva scritto: “Non fermiamoci!!! Siamo la resistenza. Questa challenge ironica è una metafora di ciò che vorrei in questo Paese. La cultura che supera il trash. Il contrario mi spaventa. Vi ringrazio perché non c’è stato nessun atto di bullismo nei confronti della signora Angela. Perché lei è vittima di questa società quanto noi. Quelli che mi preoccupano per davvero sono coloro i quali la seguono solo per offenderla".

