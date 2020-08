18 agosto 2020 a

Meglio di una guida tv. Stefano Accorsi su Tik Tok non si cimenta in balletti ma dispensa consigli sui film ai fan. Cosa guardare in televisione? Sentite perché dovete rivedervi assolutamente "I padroni della notte", il film polar (ovvero incrocio fra poliziesco e noir) di James Gray (anno 2007).