Intervento neurologico per il bimbo ferito dal nonno. E' gravissimo

Il bambino di sei anni ferito a causa un colpo da arma da fuoco partito dalla pistola del nonno ha subìto un delicatissimo intervento chirurgico neurologico al Policlinico Umberto 1. Al termine dell’intervento è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica ove ora si trova in prognosi riservata. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell’Umberto I.

l tragico incidente, almeno così racconta l’uomo di 76 anni, è accaduto questa mattina nella zona Fidene. Il piccolo era stato portato a casa del nonno dal padre, che si era allontanato dalla stanza in cui era il figlio, ma è rientrato immediatamente dopo aver sentito il rumore dello sparo: l’uomo ha così trovato il bambino colpito facendo scattare la richiesta di soccorso. Il nonno ha raccontato agli inquirenti che il proiettile è partito accidentalmente mentre cercava di riporre la pistola, regolarmente detenuta. Al momento il magistrato a cui è assegnato il caso è sul posto per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il nonno sarebbe in stato di choc.