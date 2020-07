Boschi-Berruti, è amore. Parla l'ex dell'attore Francesca Kirchmair: ecco cosa sapevo

Giada Oricchio 14 luglio 2020 a

"Giulio Berruti innamorato di Maria Elena Boschi? Mi diceva che erano solo amici. Gli credevo perché la signora ha 15 anni più di me". Così Francesca Kirchmair punge l'ex fidanzato e l'ex ministro.

La figura geometrica di moda dell'estate 2020? Il triangolo, of course. Dopo De Martino-Marcuzzi-Belen, arriva quello formato da Giulio Berruti-Maria Elena Boschi-Francesca Kirchmair.

L'attrice e produttrice di origini austriache ha dichiarato a "Il Giornale" che era in crisi con il bel Berruti, ma che è rimasta stupita di sentirli dire che è innamorato di MEB: "Prima della quarantena eravamo fidanzati da tre anni però è anche vero. Be qualche mese fa ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Rimanere separati fisicamente durante il Covid ha cambiato un po' le dinamiche. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e della signora Boschi è stato un po' strano per me e hanno sicuramente contributo a che le cose rimanessero strane".

Poi l'affondo alla neo coppia: "Mi sono distanziata dalla situazione visto anche che Giulio quando cerchiamo di parlare sostiene ancora che sono solo amici, come ha sempre fatto in passato quando lo vedevo con lei. Non mi sono preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha 15 anni più di me". Erano mesi che si rincorrevano voci su un flirt tra Berruti e Boschi, ma i due hanno negato finché non è stato immortalato il primo bacio.