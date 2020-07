14 luglio 2020 a

a

a

L'amore non è bello se non è litigarello. E Giulia De Lellis e Andrea Damante, anche conosciuti come i Damellis, lo sanno bene perché si sono presi e lasciati già un po' di volte. Stavolta però c'è un nuovo litigio. L'influencer e il fidanzato, sono stati ripresi a "tradimento" proprio mentre stanno discutendo, ecco cosa si dicono.