Paura sul litorale, muore un altro delfino attaccato da uno squalo

Massimiliano Gobbi 02 luglio 2020 a

a

a

Paura sul litorale romano. Un altro delfino è morto ma sembra sia stato attaccato da uno squalo. L'animale è stato ritrovato sulla spiaggia di Lido dei Pini, al confine tra il comune di Ardea e quello di Anzio. Il cetaceo è stato rinvenuto intorno alle 15:20, sul bagnasciuga dello stabilimento balneare "Ranocchio". Si tratta di un esemplare di Stenella Striata, lunga 2 metri, trovata in stato di decomposizione. Il mammifero è spiaggiato in prossimità della spiaggia libera del Lungomare delle Dune, ad avvistarlo sono stati alcuni ragazzi, che hanno immediatamente avvertito la Guardia costiera di Torvajanica, diretta dal comandante Massimo Costabile e lo staff dello stabilimento balneare. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Ardea, diretti dal comandante Sergio Ietace e il veterinario della Asl.

"Si tratta di un esemplare di stenella striata - conferma il biologo Valerio Manfrini, biologo referente per il Lazio del Centro Studi Cetacei - probabilmente l'ultimo dei 3 che erano stati avvistati già deceduti, alla deriva al largo di Ostia alcuni giorni fa. Non si conosce la causa di morte. Su questo esemplare, come anche sugli altri due esemplari recuperati il 28 e il 29 giugno a Focene (Fiumicino), sono evidenti morsi di squalo un po' su tutto il corpo, che quasi sicuramente sono stati serrati dopo che l'animale era già deceduto. Il sesso non si può determinare poiché l'area genitale insieme a quasi tutta la parte ventrale del corpo è stata asportata".

Con quello di oggi il numero dei delfini spiaggiati lungo le coste laziali sale a 11, un dato che rispecchia quello degli altri anni.