Quel "peso" insostenibile. Così Elettra Lamborghini fa impazzire i follower

16 giugno 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini sa bene come far impazzire i suoi follower sui social. Su Instagram, infatti, al "twerking queen" alterna stories e foto in cui il protagonista è sempre, inevitabilmente, il suo seno prorompente. Prima si mostra mentre, a cena con gli amici, ha bisogno di usare le mani per "sostenere" un "peso" davvero proibitivo. Poi, in un'altra foto, si mostra prorompente in una posa frontale in bikini e scrive, a commento, una frase: "Quello della Lola". Che in molti ricorderanno essere il claim di una celebre pubblicità di una nota marca di latte. A cosa alludesse la Lamborghini è più che evidente...