La scossa Mercedes si prepara all'esordio

Mentre Roma scalda i motori in vista della seconda edizione del Gp «elettrico», a Varano una monoposto della Stella ha sfrecciato silenziosa. Si è trattato della EQ Silver Arrow 01, ossia la monoposto con la quale la Mercedes farà il suo ingresso ufficiale nel mondiale della Formule E a partire dal prossimo anno. Un segnale molto importante per il circus elettrico che dopo l'arrivo in questa stagione di Nissan e BMW, dalla prossima stagione avrà altre due grandi case costruttrici: la Mercedes appunto e la Porsche che sta a sua volta affilando le armi per non sfigurare in quello che è da tutti definito il campionato del mondo del futuro per il motorsport.

Così sul tracciato di Varano si è concluda una tre giorni di test nei quali i due piloti Vandoorne e Mortara (che ha preso il posto di Gary Paffett, impegnato a Laguna Seca nell'International GT Challenge) hanno percorso 527 chilometri senza intoppi a bordo della «grigia» EQ Silver Arrow 01 utilizzando tre dei quindici giorni che i team hanno a disposizione durante l'anno per lo sviluppo delle monoposto per la prossima stagione. Molto soddisfatto Toto Wolff team principal Mercedes in Formula Uno che si occupa anche dello sviluppo della nuova monoposto elettrica: «Abbiamo raggiunto un importante traguardo e abbiamo gettato solide basi per ulteriori sviluppi. La prima volta della macchina in pista è sempre molto speciale».

Intanto, mentre anche Porsche testa la nuova monoposo al volante della quale ci sarà il campione della Le Mans, Neel Jani, a Roma tutto è pronto per la seconda edizione dell'E-Prix, un evento che quest'anno si presenta ancora più carico e con molti più contenuti tecnici. Le nuovo monoposto sono ancora più veloci, non faranno più il noioso pit stop perché le batterie ora consentono di coprire l'intera gara senza fermarsi, ma soprattutto ci saranno tanti cavalli in più da sfruttare: l'incremento delle prestazioni va di pari passo con lo sviluppo della tecnologia «elettrica». Un nuovo mondo ormai alle porte.