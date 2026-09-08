Regno Unito, caos aeroporti. Problema al sistema di gestione del traffico
Un problema tecnico al sistema di gestione del traffico aereo ha compromesso oggi le partenze da diversi aeroporti del sud Inghilterra e a Dublino. All'aeroporto di Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese intorno all'ora di pranzo, per poi riprendere fra interruzioni e rallentamenti nel pomeriggio.
Il problema ha coinvolto sedi come Gatwick, Stansted, East Midlands e Manchester. Il tutto è stato risolto verso le ore 18:00 locali, ma fonti locali fanno sapere che ci vorrà del tempo prima che tutto torni alla normalità.