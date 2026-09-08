Regno Unito, caos aeroporti. Problema al sistema di gestione del traffico

08 settembre 2026 a

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Un problema tecnico al sistema di gestione del traffico aereo ha compromesso oggi le partenze da diversi aeroporti del sud Inghilterra e a Dublino. All'aeroporto di Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese intorno all'ora di pranzo, per poi riprendere fra interruzioni e rallentamenti nel pomeriggio.

Il problema ha coinvolto sedi come Gatwick, Stansted, East Midlands e Manchester. Il tutto è stato risolto verso le ore 18:00 locali, ma fonti locali fanno sapere che ci vorrà del tempo prima che tutto torni alla normalità.