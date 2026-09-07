Miami, fuori pista un aereo cargo di Amazon: almeno 5 morti

07 settembre 2026 a

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Durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, domenica scorsa, un aereo cargo di Amazon è uscito di pista provocando la morte di almeno cinque persone. Il velivolo ha urtato diverse vetture a terra, sprigionando una densa colonna di fumo nero mentre prendeva fuoco. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tre in gravi condizioni, e fra queste ci sono anche i due piloti dell'aeromobile. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuto con 60 unità e circa 200 pompieri, il mezzo è stato rinvenuto fuori dall'aerea operativa e avvolto dalle fiamme.

Ignota ancora la dinamica dell'incidente. Secondo i dati del sito di monitoraggio Flightradar24, il Boeing 767-300 in questione viaggiava a quasi 130 miglia orarie (circa 210 km/h) quando ha lasciato la pista. Anche il National Transportation Safety Board ha inviato una squadra di intervento per indagare sull'incidente. "Stiamo collaborando strettamente con le autorita' e i funzionari locali per capire esattamente cosa sia accaduto" ha dichiarato la portavoce di Amazon, Kelly Nantel.