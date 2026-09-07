Belgrado, funerali solenni per il "boia di Bosnia". Polemica internazionale

07 settembre 2026 a

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La chiesa ortodossa di San Luca a Belgrado ha accolto oggi la bara dell'ex generale Ratko Mladic, meglio noto come "il boia di Bosnia", morto in lo scorso 27 agosto all'Aja dov'era detenuto all'ergastolo per la condanna a Genocidio e Crimini contro l'umanità compiuti a Srebernica nel 1995. Le immagini, trasmesse in diretta da diverse televisioni e piattaforme serbe, hanno mostrato il feretro collocato davanti all'altare e affiancato da sei membri dell'Esercito serbo. Una scena che ha suscitato una forte indignazione internazionale, specie alla luce del processo di integrazione della Serbia all'Unione Europea.

Mladic fu arrestato in Serbia nel 2011 dopo 16 anni di latitanza e condannato nel 2017 dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. La sepoltura è prevista intorno alle 15 nel cimitero Topcider della capitale, accanto alla tomba della figlia Ana che morì suicida nel 1994 durante la guerra in Bosnia dopo aver scoperto le gesta del padre.