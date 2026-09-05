Grecia, tragedia all'air show. Il jet si schianta, morti i piloti

05 settembre 2026 a

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Tragedia durante la Athens Flying Week, air-show nel nord della capitale greca, dove due piloti a bordo di un jet sono morti dopo essersi schiantati col proprio velivolo. Il biposto Phantom F4 stava eseguendo una manovra a bassa quota prima dell'incidente e le operazioni di soccorso sono state inizialmente ostacolate dall'incendio divampato nella base aerea di Tanagra subito dopo il sinistro mortale.

Non si sono registrati feriti tra le migliaia di presenti che stavano assistendo alla manifestazione aerea. Gli organizzatori hanno annullato gli eventi rimanenti in programma per il fine settimana e il fuoco divampato ha reso necessaria un'ordinanza di evacuazione in un'area vicina alla base.

Le riprese video dell'incidente mostrano una colonna di fumo che si alza dal punto dell'impatto, seguita da una seconda esplosione più potente avvenuta nelle vicinanze mentre l'aereo si spezzava in due. Il ministro della Difesa cipriota Vasilis Palmas ha dichiarato di aver contattato il suo omologo greco, Nikos Dendias, per esprimere le condoglianze del proprio governo. "È con profonda tristezza che ho appreso della morte dei due ufficiali dell'Aeronautica Militare Ellenica, che hanno perso la vita nel tragico incidente verificatosi durante la manifestazione aerea presso la base aerea di Tanagra", ha scritto Palmas in un post.