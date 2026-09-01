Stati Uniti, raid contro i Pasdaran: "In risposta ai loro attacchi su Hormuz"

01 settembre 2026 a

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Gli Stati Uniti, come notificato dal Comando Centrale (CENTCOM), hanno lanciato degli attacchi contro obiettivi delle Guardie Rivoluzionarie iraniane dopo che queste avevano tentato di colpire navi mercantili nello Stretto di Hormuz e personale militare americano di stanza nella regione.

Secondo quanto riportato da Al Arabiya, che cita un funzionario statunitense, i raid sono stati indirizzati contro siti nella città portuale meridionale iraniana di Bandar Abbas.