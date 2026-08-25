Usa-Russia, il giallo dell'aereo militare atterrato a Mosca. Il Cremlino: "Nessuna informazione"

25 agosto 2026 a

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Un aereo da trasporto militare degli Stati Uniti, un Boeing C-17A Globemaster III, è atterrato a Mosca, secondo i sistemi di monitoraggio del traffico aereo online. L'aereo, decollato dalla base militare di Andrews vicino a Washington via Riga, è atterrato a Mosca intorno alle 10 ora locale, le 9 in Italia. Una fonte del controllo del traffico aereo dell'Ue ha riferito all'agenzia Tass che l'aereo, inizialmente arrivato in Lettonia dalla base aerea di Andrews, era effettivamente ripartito da Riga diretto al confine russo. "L'aereo ha proseguito verso il confine di stato russo", ha confermato la fonte. In precedenza, ha aggiunto, l'aereo aveva fatto scalo anche all'aeroporto di Charleston.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti di non avere informazioni in merito all'aereo. "No, non ho queste informazioni", ha risposto a una domanda in merito. Lo riporta l'agenzia Tass.

Episodio che si verifica nel giorno in cui a Mosca il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha aperto i colloqui con monsignor Paul Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. "Nonostante tutti gli sconvolgimenti" a livello globale, Russia e Vaticano sono riusciti a mantenere un dialogo "significativo", improntato alla fiducia e al rispetto reciproco, che consente di cercare soluzione "positive e realizzabili", ha dichiarato Lavrov che ha espresso l'auspicio che l'incontro odierno possa essere "utile" e "produttivo", sottolineando la disponibilità a discutere questioni di interesse della Santa Sede e a lavorare per raggiungere accordi reciprocamente accettabili.