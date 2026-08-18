Emirati, minaccia missilista fa scattare le difese aeree. Esplosioni a Dubai

18 agosto 2026 a

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Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono entrate in azione per rispondere a una minaccia missilistica. Ad annunciarlo è stato il ministero dell'Interno: "A causa della situazione attuale cercate immediatamente un luogo sicuro nell'edificio protetto più vicino".

Sono state udite delle esplosioni a Dubai. L'Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri ha invitato la popolazione a rimanere protetta e seguire gli aggiornamenti.