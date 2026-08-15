Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7: vittime e palazzi crollati

15 agosto 2026 a

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Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, provocando vittime e il crollo di edifici e abitazioni. I primi bilanci parlano di almeno venti morti. Le autorità hanno diramato un'allerta tsunami e invitato i residenti delle zone costiere a spostarsi verso aree a maggiore altitudine, revocando poi l'avviso dopo che l'Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica ha comunicato che il monitoraggio non aveva rilevato variazioni significative del livello del mare tali da rappresentare una minaccia per le comunità costiere.

L'Istituto geologico statunitense (USGS) ha riferito che il sisma ha colpito la regione indonesiana di Flores alle 5.58 ora locale, a una profondità di 10 chilometri. L'epicentro è stato localizzato 68 km a nord-nord-ovest della città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale. La scossa principale è stata seguita da diverse repliche. Il capo della polizia di Nusa Tenggara Orientale, Rudi Darmoko, ha fatto sapere che le interruzioni di corrente nelle città e nei villaggi hanno ostacolato la circolazione delle informazioni e complicato le operazioni di ricerca e soccorso. "Stiamo continuando a raccogliere segnalazioni su danni e vittime, ma ci sono problemi di comunicazione", ha affermato Darmoko.