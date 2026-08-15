Ceuta, l'assalto annunciato: scontri tra i migranti e l'esercito marocchino

Tommaso Manni 15 agosto 2026 a

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Altro assalto a Ceuta, i segnali sui social erano veritieri. Le forze di sicurezza marocchine hanno sventato oggi il tentativo di centinaia di migranti, provenienti principalmente dall'Africa subsahariana, di attraversare illegalmente il confine con la città, exclave spagnola in Marocco. I migranti si nascondevano alla periferia della città di confine di Fnideq (Castillejos in spagnolo). Fonti della sicurezza marocchina hanno riferito che l'episodio è avvenuto in una zona montuosa alla periferia di Castillejos, a sud-ovest di Ceuta.

Secondo le stesse fonti, gli agenti marocchini hanno disperso i migranti, che rimangono nella zona. Negli scontri le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e nell'operazione sono stati impiegati anche elicotteri.

I migranti si erano radunati a meno di due chilometri dal confine fin dall'alba. Decine di migranti africani, tra cui alcuni minori marocchini, sono stati arrestati e portati via con la forza su autobus noleggiati dalle autorità verso località lontane come Ouarzazate, a oltre 800 chilometri dall'estremo sud del Marocco. Nelle prime ore del mattino le operazioni di sorveglianza si sono intensificate nei pressi del confine con Ceuta, sia via terra che via mare, con il dispiegamento di motovedette e droni della Marina reale marocchina.

Una ragazza migrante di 17 anni, che ha raggiunto la città, ha raccontato all'agenzia Efe di essere riuscita ad arrivare a Castillejos da Tetouan durante la notte. Secondo il suo racconto, ha viaggiato su un autobus che si è fermato a tre posti di blocco lungo i circa 35 chilometri che separano le due città.