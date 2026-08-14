Nigel Farage torna in Parlamento, quelle strane elezioni contro "mr Spazzatura"

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Valerio Castro 14 agosto 2026 a

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Il leader del partito Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto con il 62,82% dei voti membro del Parlamento per Clacton. Il tutto dopo essersi dimesso a luglio e aver indetto nuove elezioni suppletive con l'obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare così all'"establishment" che l'opinione pubblica è dalla sua parte. Secondo quanto ricostruito dall'emittente britannica Sky News, Farage si è dimesso a luglio per protestare contro i controlli normativi e un'indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti. Le nuove elezioni sono state boicottate dai principali partiti, convinti che si trattasse solo di una un'operazione per sviare l'attenzione dall'inchiesta sulle donazioni. E così il principale sfidante di Farageè stato Count Binface, traducibile come Mister Spazzatura, personaggio satirico creato dal comico Jonathan Harvey che ha raccolto 9.455 voti.

Tuttavia, il ritorno in Parlamento non toglie tutte le castagne dal fuoco per Farage. Gli organi di controllo parlamentare continuearanno nella verifica sulla corposa donazione che ha aperto la controversia, arrivata dal settore delle criptovalute. Qualora le autorità incaricate dell'indagine dovessero stabilire che Farage ha violato le norme rischierebbe una sospensione dal Parlamento e una nuova votazione per il tornare a occupare il suo seggio.