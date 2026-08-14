Londra, la denuncia di un consigliere in una libreria: "Mein Kampf in arabo, questa è integrazione?"

14 agosto 2026 a

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Altro che integrazione, il Regno Unito prosegue spedito verso la deriva sociale mentre l'immigrazione continua a provocare disordini all'interno delle città. Episodi più eclatanti e altri meno ma comunque impressionanti, come quello denunciato via X dal consigliere comunale di Hyde Park, Cllr Elliot Keck, che entrando in una libreria araba su Edgware Road ha denunciato un particolare alquanto inquietante.

"Come consigliere di Hyde Park, sono sempre interessato a dare un'occhiata alle nuove attività nel mio quartiere - esordisce nel post - Immaginate il mio disgusto quando ieri sono entrato per poi scoprire che vendevano diverse copie di Mein Kampf di Adolf Hitler, apparentemente pubblicate da loro stessi".

Quindi alla vendita del testo fondante del nazismo in una edizione che pare essere autoprodotta si aggiunge pure la traduzione in arabo. Keck conclude: "Cosa dice questo sull'integrazione, il fatto che questa libreria creda che sarà un libro popolare? Cosa dice sull'antisemitismo all'interno di questa comunità? Ricordate che si trova a pochi minuti dalla West Central London Synagogue".

Gli episodi di antisemitismo nel Regno Unito sono ampiamente aumentati in questi anni, specie a causa del risorgere della causa pro-pal dal 7 ottobre 2023 in poi. Certamente, libri del genere in lingua araba non contribuiscono a quietare le acque già torbide che agitano la società