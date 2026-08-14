Drone nello spazio aereo Nato, allarme in Lettonia: abbattuto dai caccia italiani

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Luigi Frasca 14 agosto 2026 a

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Un drone entrato nello spazio aereo lettone è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. A dichiararlo sono state oggi le forze armate della Lettonia. L'allerta aerea è stata revocata dopo l'intercettazione del drone. In precedenza, le autorità del Paese baltico avevano esortato la popolazione di tutto il Paese baltico a evitare di uscire di casa e a cercare riparo. Inizialmente, l'esercito non ha identificato la provenienza del drone, ma ha affermato che un drone straniero era entrato nello spazio aereo lettone a seguito dell'attività di guerra elettronica russa sulla regione di Balvi. Questo suggeriva che potesse trattarsi di un drone ucraino, deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe.

"Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro servizio nella missione Natodi difesa aerea dei Paesi baltici e per il contributo al mantenimento dell'integrità dello spazio aereo della Nato. La scorsa notte, un veicolo aereo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra il territorio della Lettonia orientale", afferma il ministro degli Esteri della Lettonia, Baiba Braze.

"La Nato garantisce la protezione dei nostri cieli. Questa mattina abbiamo assistito al decollo di emergenza di Eurofighter italiani di stanza in Lituania e di F-16 turchi con base in Estonia; uno degli Eurofighter ha abbattuto un drone nello spazio aereo lettone", conferma in un post su X la portavoce della Nato. "Ieri, sia gli F-16 rumeni che gli F-18 spagnoli sono decollati d'urgenza dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo rumeno vicino al confine con l'Ucraina Giorno dopo giorno, la Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione", si legge ancora nel post.