Germania, dopo l'attentato. Ispezione al cellulare di Abdul: "Appartenenza all'Isis"

28 luglio 2026 a

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Dopo tre giorni dall'attentato islamista commesso da Abdul Ballout contro i partecipanti del Gay Pride di Berlino, che ha provocato un morto e diversi feriti, gli investigatori hanno rinvenuto nel cellulare del 21enne un video girato il giorno del colpo in cui l'uomo dichiara la propria appartenenza all'Isis.

A rivelarlo è la Bild. Il messaggio viene considerato un tipico video di martirio registrato prima del passaggio all'azione. Altrettanto rilevanti risulterebbero gli indizi rinvenuti nel furgone utilizzato per l'attacco e le nuove informazioni acquisite sulla fuga dell'autore.