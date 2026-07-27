Yemen, salta la tregua quadriennale: riesplode la guerra totale tra Houthi e Arabia Saudita

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Andrea Riccardi 27 luglio 2026 a

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La fragile tregua che per oltre quattro anni ha regnato nello Yemen tra la coalizione militare a guida saudita e la milizia Houthi, sostenuta dall'Iran, non poteva reggere agli scossoni cui è sottoposta la regione. I negoziati per un accordo di pace duraturo si erano arenati e gli Houthi erano sempre più frustrati. I funzionari sauditi, da parte loro, erano distratti da altre crisi e speravano che la situazione di stallo si protraesse ancora per un po'. In questo contesto esplosivo, la guerra tra Stati Uniti e Iran è stata come una scintilla in un barile di benzina.

Nelle ultime settimane, il conflitto tra Houthi e Arabia Saudita è rapidamente degenerato in una guerra su vasta scala, anche se Riad mostra scarso interesse per un nuovo scontro dopo che la precedente campagna di bombardamenti si è trasformata in un pantano decennale che ha prosciugato le finanze del regno, danneggiato la sua reputazione e contribuito alla morte di centinaia di migliaia di yemeniti a causa di violenza, fame e malattie. Secondo funzionari e diplomatici che hanno avuto a che fare con la milizia e che sono stati citati dal New York Times, gli Houthi, temprati dalla guerra, sembrano credere di avere poco da perdere e molto da guadagnare dall'intensificarsi del confronto con l'Arabia Saudita. Agiscono per aiutare il loro principale alleato, l'Iran, ma anche per costringere il regno e la comunità internazionale a fare concessioni politiche.

"Gli Houthi hanno una sola soluzione per ogni problema al mondo: la guerra", ha detto al NYT Farea al-Muslimi, ricercatore specializzato sullo Yemen del gruppo di ricerca londinese Chatham House, "I sauditi risolvono ogni problema cercando di inondarlo di denaro, mentre gli Houthi lo risolvono sparandoci contro". Nell'ultima settimana, gli Houthi hanno lanciato missili e droni contro l'Arabia Saudita e navi nel Mar Rosso, sconvolgendo i mercati energetici globali, mentre una coalizione militare a guida saudita ha effettuato raid aerei nei territori controllati dagli Houthi per la prima volta da anni. "C'è una reale preoccupazione che la guerra civile yemenita possa riaccendersi", ha detto April Alley, che ha lavorato al processo di pace in Yemen alle Nazioni Unite e ora è ricercatrice senior presso il Washington Institute.

Intrappolati nel mezzo della lotta per il potere tra gli Houthi e l'Arabia Saudita ci sono decine di milioni di cittadini yemeniti che soffrono di privazioni. Per alcuni di loro persino un ritorno ai combattimenti sarebbe preferibile alla disperazione attuale. Gli Houthi erano un gruppo eterogeneo di ribelli sciiti musulmani nel nord montuoso dello Yemen, con uno slogan che invocava la morte di America e Israele. Con il sostegno dell'Iran, hanno dato inizio a una guerra civile e hanno conquistato Sana'a nel 2014, sconfiggendo il governo riconosciuto a livello internazionale. Le autorità dell'Arabia Saudita erano allarmate all'idea di una milizia sostenuta dall'Iran al confine. Una coalizione militare a guida saudita ha avviato una campagna di bombardamenti a sostegno delle forze anti-Houthi. Ma la guerra si è protratta per anni e l'Arabia Saudita si è ritirata a seguito delle pressioni internazionali per il suo ruolo nell'aggravare la crisis umanitaria. Quando nel 2022 fu dichiarata la tregua, gli Houthi avevano creato di fatto uno stato nel nord dello Yemen. Il sud è nominalmente controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale, che dipende finanziariamente e militarmente dall'Arabia Saudita.

I funzionari sauditi continuano ad avere l'ultima parola su diverse questioni yemenite. Inizialmente, sembrava che la stanchezza militare e la volontà politica di entrambe le parti potessero portare a una pace duratura. Alla fine del 2023, con l'aiuto delle Nazioni Unite, l'Arabia Saudita e gli Houthi si avvicinarono alla firma di un accordo di pace preliminare per delineare una soluzione politica a lungo termine. Un elemento chiave di quell'accordo era la clausola che consentiva il pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici yemeniti residenti nei territori controllati dagli Houthi, i cui salari erano stati sospesi durante la guerra. La somma in gioco era considerevole: tra 1 e 2 miliardi di dollari all'anno. Il denaro sarebbe dovuto provenire principalmente dalle entrate petrolifere yemenite che si trovano al di fuori del territorio controllato dagli Houthi.

Prima che l'accordo potesse essere finalizzato, l'attacco del 7 ottobre 2023, seguito dai devastanti bombardamenti israeliani su Gaza, fece deragliare il processo di pace. Gli Houthi annunciarono una campagna militare in solidarietà con i palestinesi di Gaza, lanciando missili e droni contro Israele e contro navi nel Mar Rosso. Funzionari sauditi e diplomatici internazionali ritenevano che gli Houthi avessero violato il cessate il fuoco, condizione preliminare per il processo di pace in Yemen, rendendo impossibile qualsiasi ulteriore passo avanti. Gli Houthi, tuttavia, sostenevano che il loro cessate il fuoco con l'Arabia Saudita fosse ancora in vigore e premevano per la prosecuzione del processo di pace, hanno aggiunto le stesse fonti. Durante tutta la guerra a Gaza, gli Houthi evitarono di attaccare l'Arabia Saudita, ma i loro attacchi nel Mar Rosso suscitarono l'ira dei Paesi della regione e quando il presidente Trump iniziò il suo secondo mandato nel 2025, dichiarò gli Houthi un'organizzazione terroristica straniera e lanciò una campagna di bombardamenti.

In un'intervista al New York Times, Mohammed al-Bukhaiti, un alto funzionario politico Houthi, ha accusato l'Arabia Saudita di "non aver attuato alcuna delle disposizioni della tabella di marcia, prima fra tutte il pagamento degli stipendi a tutti i dipendenti statali". Ha affermato che l'Arabia Saudita è responsabile dell'attuale escalation e ha accusato il regno di aver imposto restrizioni al traffico aereo e marittimo verso lo Yemen, che gli Houthi, e molti yemeniti nel loro territorio, descrivono come un blocco. In un post sui social media di sabato, l'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed al-Jaber, ha dichiarato che il regno è desideroso di allentare le tensioni e sostiene gli sforzi per una pace globale in Yemen. Ha accusato gli Houthi di "insistere su una via di escalation e violenza" e li ha incolpati di servire interessi stranieri che non giovano al popolo yemenita.

A febbraio, quando Stati Uniti e Israele sono entrati in guerra con l'Iran, gli Houthi sembravano disposti a rimanere in disparte. Dopo il fallimento del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, la strategia degli Houthi è cambiata. Alcuni analisti ritengono che questo cambiamento sia dovuto alle pressioni iraniane per un maggiore coinvolgimento. L'intervento degli Houthi serve gli interessi dell'Iran, ma anche il desiderio degli Houthi di imporre una nuova realtà politica allo Yemen, hanno affermato gli analisti. Dopo l'inasprirsi della tensione per l'atterraggio di un aereo iraniano a Sana'a, gli Houthi hanno successivamente dichiarato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. Data la posizione strategica dello Yemen sul Mar Rosso, gli Houthi sono ben posizionati per destabilizzare i mercati energetici. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, solitamente fa transitare la maggior parte del suo petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, vicino all'Iran, ma a causa della guerra è stata costretta a deviare il flusso attraverso il Mar Rosso."Gli Houthi sanno fiutare il sangue nell'acqua", ha affermato Alley "Il loro obiettivo è consolidare il controllo sullo Yemen, ottenere risorse interne e un accesso illimitato al mondo esterno". Secondo gli analisti, l'eventuale escalation della situazione potrebbe dipendere dalla posizione dell'amministrazione Trump che il 23 luglio, dopo gli attacchi a due petroliere saudite, ha minacciato "gravi punizioni militari".