Teheran sospende impegni intesa con Usa per "violazioni" Washington

Redazione 18 luglio 2026 a

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L'Iran ha annunciato la sospensione dei propri impegni previsti dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver violato per prima l'accordo con i recenti attacchi contro la Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi, citato dall'agenzia iraniana Fars. "Gli Stati Uniti hanno violato e sospeso tutti i loro impegni nell'ambito del memorandum di Islamabad", ha affermato Gharibabadi, aggiungendo che anche Teheran ha deciso di interrompere l'attuazione dell'intesa. "Abbiamo sospeso i nostri obblighi e l'applicazione dell'accordo. In questo momento siamo impegnati a difendere il Paese", ha concluso il viceministro.