Regno Unito, Burnhan sarà il nuovo Primo ministro dopo il fallimento Starmer

17 luglio 2026 a

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Dopo le annunciate dimissioni del premier britannico Keir Starmer, a prender il suo posto sarà Andy Burnhan che oggi è stato designato nuovo leader del Partito laburista. L'insediamento è previsto per lunedì prossimo e il nuovo inquilino di Downing Street ha promesso di "restituire la speranza" ai cittadini. Per l'ex sindaco della Greater Manchester, 56 anni, si tratta del coronamento di un obiettivo tentato già nel 2010 e 2015, seppur senza successo. Il nuovo cambio al vertice del paese costituisce il settimo cambio di leadership nell'arco di un decennio, un dato che è sintomo della grave instabilità politica nel paese.

"Adottiamo un metodo orientato a risolvere i problemi invece di limitarci a fare punti politici - ha aggiunto nel suo discorso - Abbiamo il coraggio di affrontare le grandi questioni che la politica ha lasciato da parte". Burnham eredita un partito che, pur essendo tornato al governo nel luglio 2024 con Starmer, non è riuscito a riconquistare la fiducia di una parte consistente dell'opinione pubblica. Testimone di questa crisi sono state le elezioni amministrative dello scorso maggio, che hanno segnato una grave sconfitta a sinistra a favore invece di un avanzamento di Reform Uk guidato da Nigel Farage.