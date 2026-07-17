Messico, terremoto di magnitudo 7.3 fa tremare le coste. Allerta tsunami

17 luglio 2026 a

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Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato in Messico, a largo delle coste del Chiapas, secondo quanto rende noto l'United States Geological Survey. Il sisma ha avuto epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 chilometri dal confine con il Guatemala, e ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami.

La scossa è stata avvertita anche in altre aree del Paese, tra cui Oaxaca e Città del Messico, come riferito da media messicani. Il Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc) ha annunciato l'attivazione dei protocolli di emergenza: "A seguito di questo evento manteniamo i contatti con le autorità di protezione civile statali e comunali per effettuare una prima valutazione dell'area interessata".