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Funzionario Usa: "Attacchi a Hormuz finché Iran attaccherà le navi"

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Foto: Ansa 
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L'attuale escalation tra Usa e Iran "potrebbe durare un giorno o due, una settimana o un mese". Tutto dipenderà dal sapere se l'Iran continuerà o meno ad attaccare le navi nello Stretto di Hormuz. E' quanto riferisce ad "Axios" un funzionario Usa che aggiunge: "Daremo una piccola lezione" a Teheran. "Così capiranno che non stiamo scherzando".

 

 

 

 

Intanto gli Stati Uniti hanno attaccato due ponti ferroviari nel nord est dell'Iran. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. E' la prima volta che gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture iraniane dal cessate il fuoco di aprile.

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