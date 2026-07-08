Vertice Nato, la dichiarazione conclusiva dall'Ucraina all'impegno dell'Europa: mai Iran con l'atomica

Tommaso Manni 08 luglio 2026 a

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La guerra in Ucraina, il fronte mediorientale, l'impegno dell'Europa e degli Stati Uniti. Ecco i punti cardine della dichiarazione finale del vertice Nato di Ankara. "L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli Alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale", si legge nel documento.

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"Gli Alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano l'Iran a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", si legge nella dichiarazione finale del vertice Nato di Ankara: "Per contrastare la minaccia a lungo termine che la Russia rappresenta per la sicurezza e la stabilità euro-atlantica, e la persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati stanno onorando l'impegno assunto all'Aia in materia di difesa. Nel 2025, gli Alleati europei e il Canada hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari". E ancora: "Stiamo costruendo il futuro: un'Europa più forte in una Nato più forte - un'Alleanza modernizzata. Gli Alleati europei e il Canada, in collaborazione con gli Stati Uniti, si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'Alleanza".

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Annunciato un nuovo impulso negli investimenti. "Oggi ad Ankara, annunciamo oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e ci impegniamo ad ampliare la capacità produttiva collettiva e a collaborare con l'industria per accelerare l'innovazione", si legge nella dichiarazione finale, "continueremo a lavorare per eliminare le barriere commerciali nel settore della difesa tra gli Alleati e a sfruttare le partnership della Nato per massimizzare la profondità e la cooperazione industriale nel settore della difesa", viene spiegato ancora nel documento.

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Sul fronte ucraino "per il 2026, gli Alleati si impegnano a fornire" a Kiev "70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e riaffermano il loro impegno sovrano a mantenere almeno livelli equivalenti nel 2027. A tal fine, accogliamo con favore la decisione dell'Unione europea di fornire finanziamenti pluriennali attraverso il prestito di sostegno all'Ucraina", viene spiegato ancora. In questo contesto la Russia rappresenta una "minaccia a lungo termine" per "la sicurezza e la stabilità euro-atlantica".