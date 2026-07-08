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Vertice Nato, la dichiarazione conclusiva dall'Ucraina all'impegno dell'Europa: mai Iran con l'atomica

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Tommaso Manni
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La guerra in Ucraina, il fronte mediorientale, l'impegno dell'Europa e degli Stati Uniti. Ecco i punti cardine della dichiarazione finale del vertice Nato di Ankara. "L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli Alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale", si legge nel documento. 

 

"Gli Alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano l'Iran a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", si legge nella dichiarazione finale del vertice Nato di Ankara: "Per contrastare la minaccia a lungo termine che la Russia rappresenta per la sicurezza e la stabilità euro-atlantica, e la persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati stanno onorando l'impegno assunto all'Aia in materia di difesa. Nel 2025, gli Alleati europei e il Canada hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari". E ancora: "Stiamo costruendo il futuro: un'Europa più forte in una Nato più forte - un'Alleanza modernizzata. Gli Alleati europei e il Canada, in collaborazione con gli Stati Uniti, si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'Alleanza".

 

Annunciato un nuovo impulso negli investimenti. "Oggi ad Ankara, annunciamo oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e ci impegniamo ad ampliare la capacità produttiva collettiva e a collaborare con l'industria per accelerare l'innovazione", si legge nella dichiarazione finale, "continueremo a lavorare per eliminare le barriere commerciali nel settore della difesa tra gli Alleati e a sfruttare le partnership della Nato per massimizzare la profondità e la cooperazione industriale nel settore della difesa", viene spiegato ancora nel documento. 

 

Sul fronte ucraino "per il 2026, gli Alleati si impegnano a fornire" a Kiev "70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e riaffermano il loro impegno sovrano a mantenere almeno livelli equivalenti nel 2027. A tal fine, accogliamo con favore la decisione dell'Unione europea di fornire finanziamenti pluriennali attraverso il prestito di sostegno all'Ucraina", viene spiegato ancora. In questo contesto la Russia rappresenta una "minaccia a lungo termine" per "la sicurezza e la stabilità euro-atlantica". 

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