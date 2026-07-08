Baviera, spari in un liceo. Studenti feriti, presunto autore arrestato

08 luglio 2026 a

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Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al Welfen-Gymnasium di Schongau, a sud-ovest di Monaco di Baviera. I media tedeschi, tra cui Bild e Merkur, riferiscono che un sospetto è stato arrestato, mentre la polizia conferma che "diverse persone" sono rimaste ferite. Al momento, però, restano in fase di accertamento sia il numero esatto dei coinvolti sia la gravità delle lesioni. Secondo prime ricostruzioni, quelli gravi sarebbero quattro.

Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni.