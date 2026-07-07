Montecarlo, si infittisce il giallo della bomba: la sospettata ucraina uccisa a Kiev

07 luglio 2026 a

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Si infittisce il mistero sull'attentato con esplosivo che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia a Monaco. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 39 anni ricercata dall'Interpol e ritenuta la principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev nella tarda serata di ieri. Secondo il quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco.

Nell'ambito delle indagini, una fonte delle forze dell'ordine citata dallo stesso quotidiano ha riferito che sono già state arrestate due persone. Si tratterebbe di un ufficiale in servizio della Direzione principale dell'intelligence militare ucraina e di un ex appartenente alle forze dell'ordine.

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Anastasiia Berezovska è stata l'unica sospettata del tentato omicidio nel Principato. Secondo la procura di Monaco, la donna aveva piazzato degli esplosivi e li aveva fatti detonare a distanza. Secondo gli inquirenti, l'ucraina si era poi recata a piedi in Francia, dove ha noleggiato un'auto e ha guidato attraverso l'Italia fino alla Germania, dove viveva in un appartamento a Francoforte. Le autorità francesi hanno inoltre acquisito filmati di Berezovska alla reception, dove si era recata per ritirare un'auto a noleggio con un nome falso. Secondo l'accusa, la donna avrebbe perlustrato la zona per tre giorni consecutivi (26, 27 e 28 giugno). La polizia tedesca aveva dichiarato di aver perquisito l'abitazione della sospettata a Francoforte e l'auto a noleggio, sequestrando prove che sono state consegnate alle autorità monegasche. Secondo le indagini, la donna non avrebbe agito da sola: due dei suoi possibili complici erano stati precedentemente fermati, ma poi rilasciati.