Londra, Harry perde la causa contro il Daily Mail: "Nessuna intercettazione ai suoi danni"

07 luglio 2026 a

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Il principe Harry ha perso la causa da 50 milioni di sterline intentata contro l’Associated Newspaper Ltd, l’editore che pubblica i tabloid inglesi Daily Mail, Mail online e Mail on Sunday. L’Alta Corte di Londra, dove si è celebrato il processo, ha respinto le accuse secondo cui i tabloid del gruppo editoriale avessero ottenuto informazioni sul Duca di Sussex attraverso pratiche illegali, come intercettazioni telefoniche, investigatori privati e presunti altri metodi illeciti. Oltre al secondogenito di re Carlo e lady Diana, tra gli altri sei querelanti figuravano celebrità del calibro di Elton John ed Elizabeth Hurley.

La sentenza

Il giudice che ha presieduto il processo, durato tre mesi, ha riconosciuto con la sentenza odierna che ogni articolo contestato dai ricorrenti è stato pubblicato con fonti lecite. I giornalisti chiamati a testimoniare “hanno fornito spiegazioni legittime in merito alla provenienza degli articoli e degli episodi contestati”, scrive il Daily Mail citando un passaggio del verdetto. Il team legale di Associated Newspapers Ltd ha parlato di “una vittoria schiacciante” sia per i giornalisti del gruppo editoriale che “per la libertà di stampa in generale”, a tutela della libertà d’espressione. In sede legale, i querelanti potrebbero essere condannati a rifondere le onerose spese legali sostenute dai tabloid finiti sotto accusa.

L’arrivo del principe Harry a Londra

Proprio questa mattina il principe Harry è arrivato a Londra dagli Stati Uniti. L’intenzione iniziale sarebbe stata quella di portare con sé anche la moglie Meghan e i due figli, Archie e Lillibet, ma per ragioni di sicurezza ha dovuto cambiare i piani. Da quando il secondogenito di re Carlo e lady Diana ha rinunciato ad essere un membro senior della Royal Family, infatti, non dispone più di una scorta della polizia durante le sue trasferte. Ad ogni modo, non è escluso che la famiglia non possa raggiungerlo nei prossimi giorni a Birmingham, dove venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale degli Invictus Games, un evento sportivo ideato dal Duca di Sussex nel lontano 2014 e dedicato ai soldati che hanno riportato disabilità permanenti dopo aver combattuto in guerra. Per quanto riguarda i rapporti tra Harry e il padre, re Carlo, nelle ultime settimane ci sarebbero stati segnali di riavvicinamento. Mentre la frattura con il fratello William sembra insanabile, a meno che uno dei due non decida di porre all’altro un ramoscello d’ulivo.