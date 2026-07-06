Londra, il principe Harry "torna" a Buckingam Palace. Il motivo della visita

06 luglio 2026 a

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E' tempo di disgelo nella famiglia reale britannica? Non è chiaro, ma per questa settimana il principe Harry ha formalmente accettato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace nel corso della sua visita a Londra. L'occasione è un viaggio di preparazione per gli Invictus Games - a Birmingham il prossimo anno - in cui figurano anche eventi di beneficenza.

Da quanto si apprende, però, il duca di Sussex non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli Archie e Lilibet, dopo la conferma che alla famiglia non sarebbe stata fornita una scorta di polizia finanziata dai contribuenti. È però possibile la famiglia si riunisca successivamente a Birmingham.

Non è chiaro se, secondo il programma rivisto, si terrà un incontro tra re Carlo e i suoi due nipoti, di sette e cinque anni, che non vede di persona da quattro anni. La lunga disputa tra Harry e la famiglia risale alla sua decisione di rinunciare al suo ruolo di membro senior nel 2020 e di trasferirsi negli Stati Uniti con la sua famiglia.

L'ultima volta che i coniugi duchi di Sussez sono stati visti insieme nel Regno Unito risale al 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Da allora Harry ha viaggiato da solo nel paese e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.