Venezuela, massima onorificenza alla missione di soccorso italiana: "Medaglia eroe del Paese"

02 luglio 2026 a

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Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, provocando migliaia di morti e feriti, l'Italia ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto inviando i propri corpi di soccorso fra cui la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, che ieri hanno concluso la missione durata cinque giorni e sono dunque tornati a casa. Per questo, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha insignito la missione italiana impegnata nell'assistenza alla popolazione con la medaglia di "eroe del Venezuela".

L’onorificenza è stata consegnata durante una cerimonia all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro dei contingenti di soccorso e dei funzionari della Farnesina. Si tratta "del massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all'eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all'assistenza e all'aiuto umanitario nel nostro territorio - ha detto la presidente nel suo discorso - Il dolore che c'è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori".

Accanto all'Italia è stata premiata anche la missione svizzera, insieme con i cani del gruppo cinofilo elvetico impegnati nelle operazioni di Ricerca e Soccorso.

"Siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia - ha detto il team leader italiano, Ciro Bolognese - Speriamo che i nostri sforzi siano utili almeno per dare una speranza alla popolazione venezuelana. Non dimenticheremo mai questa esperienza, il Venezuela e il suo popolo. Porteremo il Venezuela per sempre nel nostro cuore".