Belgio, tragedia ad Anversa: inferno di fuoco in un condominio e sei morti

Foto: Lapresse

Alberto Russo 01 luglio 2026 a

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Sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio divampato questa mattina in un condominio di Anversa, nel nord del Belgio. Secondo la polizia locale, all'origine del rogo ci sarebbe un "problema tecnico" al piano terra dell'immobile. Le fiamme sono scoppiate poco prima delle 10 e, pur non essendo ancora completamente domate, sono state contenute dai vigili del fuoco, che ne hanno fermato l'avanzata. L'edificio, composto da 80 appartamenti e abitato da circa 200 persone, è stato evacuato. A circa sei ore dall'inizio dell'incendio, i soccorritori stavano ancora ispezionando le abitazioni alla ricerca di eventuali altre vittime, con il supporto di una squadra di scalatori.

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Alcuni residenti del quartiere Linkeroever hanno riferito alla stampa locale di aver sentito un'esplosione prima di vedere il fumo. I feriti più gravi sono stati trasferiti negli ospedali della zona, mentre quelli lievi sono stati assistiti sul posto. Gli abitanti evacuati dall'edificio colpito e da uno stabile vicino sono stati temporaneamente accolti in un centro per anziani. Sul posto sono intervenuti anche rappresentanti della procura, un giudice istruttore, tecnici di laboratorio ed esperti antincendio per chiarire l'origine del rogo. Le autorità hanno inviato un messaggio di allerta ai telefoni della zona, invitando i cittadini a chiudere porte e finestre a causa del fumo intenso.

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Il primo ministro belga, Bart De Wever, ha espresso sui social media le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ai residenti colpiti dalla tragedia, sottolineando il lavoro svolto dai servizi di emergenza per assistere i cittadini "nel modo più rapido e sicuro possibile" e per domare le fiamme. Sul luogo si è recato anche il re del Belgio.