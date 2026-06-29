Germania, spari nel centro per giovani madri: cinque vittime, fermate due persone

Foto: Ansa

Redazione web 29 giugno 2026 a

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Choc a Stade, in Germania, dove in un centro per giovani si è verificata una sparatoria che ha provocato almeno cinque morti. Lo riferiscono diversi media tedeschi. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia alla Bbc. Stade, 50mila abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo. Sulla Dankerstrasse, la strada in cui è avvenuta la strage, si trova un centro di accoglienza per ragazze incinte, giovani madri e minorenni. La polizia ha sigillato l'area e fatto levare in volo due elicotteri. Le autorità hanno rivolto un appello alla popolazione a stare lontana dalla zona.

"Secondo lo stato attuale delle indagini, in una struttura di assistenza ai minori in Dankersstrasse si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente, mentre altre hanno riportato ferite", ha riferito la polizia di Stade in un aggiornamento sulla sparatoria. "Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento avviate immediatamente, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell'accaduto, tra cui il presunto autore degli spari", ha riferito ancora la polizia, aggiungendo che "e indagini sui retroscena e sull'esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione".