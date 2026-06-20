Santo Domingo, il ministro degli Esteri Tajani ha parlato con il marito della donna morta nel rogo

Foto: Ansa

Francesca Mariani 20 giugno 2026 a

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Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato oggi con l'ambasciatore d'Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, per essere aggiornato sulle condizioni dei turisti italiani ospitati nel resort di Bayahibe andato a fuoco. Tajani ha parlato anche con il coniuge della signora Francesca Valentino, la connazionale deceduta a causa dell'incendio, esprimendogli le proprie condoglianze e quelle governo italiano. L'ambasciatore Maffettone ha informato il ministro Tajani sulle operazioni consolari effettuate per assistere i connazionali di rientro in Italia, e lo ha aggiornato anche sull'attività del personale Alpitour che dal primo momento si è mobilitato per aiutare i turisti. Dopo il volo decollato già ieri sera, altri 83 connazionali rientreranno oggi con partenze già programmate. Rimarrebbero poco più di 90 connazionali che rientreranno, d'intesa con Alpitour, nei prossimi giorni seguendo il programma originario.

"Sto bene, stiamo bene. Io con tutto il personale abbiamo evacuato gli ospiti. In momenti come questo capisci davvero l'importanza delle cose. Vedere i miei colleghi e amici salvi era ciò che mi premeva di più", È quanto scrive in una storia di Instagram Sara Calabria, sorella dell'ex capitano del Milan Davide Calabria che lavora al resort Viva Dominicus Beach by Wyndham a Santo Domingo. Ha raccontato di aver visto "persone che tornavano in camera a prendere le valigie o chi mi chiedeva se poteva farlo. La giovane ha postato le immagini del rogo con la didascalia 'Nuestro hotel'. "Sono tristissima di vedere così quello che nell'ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio ufficio bellissimo ridotto in cenere. Però ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite", ha aggiunto concludendo che "a volte sottovalutiamo il pericolo ma sono momenti in cui bisogna prestare attenzione e ascoltare chi ci dà indicazioni".