Schegge di guerra, fregata russa spara contro uno yacht nella Manica: alta tensione

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Tommaso Manni 16 giugno 2026 a

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Schegge di guerra nelle acque europee. Il caso che alimenta la tensione internazionale è quello dei colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa 'Ammiraglio Grigorovich' esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 chilometri a sud dell'Isola di Wight. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Lo yacht ha proseguito la propria navigazione, mentre un'unità partita dalla nave pattuglia della Royal Navy 'Hms Tyn' ha raggiunto lo yacht per raccogliere testimonianze sull'accaduto e verificare le condizioni dell'equipaggio.

"Lavoriamo per accertare i fatti relativi a un incidente avvenuto nella Manica", ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa. Fonti della difesa britannica, tuttavia, hanno precisato che l'episodio viene considerato al momento un caso isolato e non sarebbe collegato ad altre recenti operazioni condotte dal Regno Unito contro interessi russi. L'incidente è accaduto pochi giorni dopo il sequestro, al largo dell'Isola di Wight, della petroliera Smyrtos, collegata alla Russia e colpita dalle sanzioni occidentali. Si è trattato della prima operazione guidata direttamente dalle forze britanniche contro una nave sanzionata dall'inizio della guerra in Ucraina.

La Russia, tuttavia, ha fornito la sua ricostruzione dell'incidente avvenuto nel Canale della Manica, specificando che la sua nave da guerra ha sparato colpi di avvertimento per evitare una collisione."Al fine di attirare l'attenzione dell'equipaggio dello yacht, sono stati sparati razzi di segnalazione e sono stati emessi segnali acustici. Nonostante queste misure, l'imbarcazione ha continuato il suo pericoloso avvicinamento", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. A seguito di ciò, "il comandante della fregata ha deciso di sparare colpi di avvertimento in direzione dell'imbarcazione utilizzando le armi leggere di bordo", ha aggiunto.