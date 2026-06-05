Ucraina, Putin respinge la proposta di Zelensky: "È inutile incontrarsi ora"

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Andrea Riccardi 05 giugno 2026 a

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Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta del leader ucraino, Volodymyr Zelensky che, in una lettera aperta pubblicata ieri sera, aveva suggerito di tenere negoziati diretti in un Paese terzo per porre fine alla guerra. "Per ora, non ne vedo alcun motivo", ha affermato Putin durante la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), definendo inoltre "maleducato" lo stile epistolare scelto da Zelensky. Il Capo del Cremlino ha ammesso di aver letto il contenuto della lettera e ha affermato che la sua impressione è che l'obiettivo non sia quello di "creare le condizioni" per un incontro tra i leader, bensì l'opposto: renderlo "impossibile". Dopo aver rassicurato sulla tenuta dell'economia e sul fatto che ai raid ucraini sulle infrastrutture russe Mosca risponderà con il rafforzamento dei sistemi di difesa, Putin ha insistito sul fatto che un incontro tra i due presidenti prima di un accordo definitivo e duraturo è "inutile". Zelensky aveva proposto la Svizzera, la Turchia e alcuni Stati arabi come possibili sedi dell'incontro.

Nel frattempo il ministro svedese per le migrazioni, Johan Forssell ha affermato che gli uomini ucraini dovrebbero essere respinti dall'Unione europea e tornare a combattere per il proprio paese. "La guerra deve essere combattuta e vinta, è essenziale che restino", ha sottolineato. Con due milioni di caduti, tra morti e feriti, su entrambi i fronti, le continue diserzioni nell'esercito ucraino, dopo 1.563 giorni di conflitto, sono sempre meno gli uomini in età "militare" disposti a partire per le armi. E così il ministro svedese ha suggerito di "revocare la protezione temporanea per gli uomini ucrainiche desiderano rifugiarsi in Europa, mentre i visti Ue dovrebbero essere negati ai russi che vengono per "weekend di shopping e viaggi di lusso". I ministri dell'Ue hanno ascoltato le proposte durante una riunione in Lussemburgo. Dopo l'invasione russa del 2022, l'UE ha attivato una "direttiva sulla protezione temporanea" che concede diritti di residenza, lavoro e assistenza sociale per gestire gli arrivi su larga scala di ucraini sfollati.

"È fondamentale per noi fornire protezione agli ucraini, ma allo stesso tempo la guerra deve essere combattuta e vinta ", ha affermato Forssell. "Affinché ciò accada, è essenziale che più uomini restino in Ucraina e combattano ". Eventuali restrizioni dovrebbero applicarsi solo ai nuovi arrivati ​​che richiedono lo status di protezione temporanea, non a coloro che sono già coperti dal programma, ha poi corretto il tiro. La Commissione europea dovrebbe proporre qualsiasi estensione o modifica del programma, che dovrà poi essere approvata dai paesi dell'Ue. Secondo i dati Eurostat, sono 4,33 milioni di persone fuggite dall'Ucraina ricevono attualmente protezione ai sensi della direttiva. La maggior parte si trova in Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Ma migliaia sono anche in Italia.

Nel frattempo, un gruppo di Stati membri ha chiesto all'Ue di rendere più difficile per i cittadini russi trascorrere le vacanze in Europa . La questione è stata sollevata in una lettera firmata da Polonia, Norvegia, Stati baltici e altri nove membri dell'area Schengen, sempre durante la riunione in Lussemburgo. Nonostante le restrizioni imposte durante la guerra, nel 2025 sono stati rilasciati più di 470 mila i visti turistici Schengen rilascuati a cittadini russi, molti dei quali con ingressi multipli. "Non voglio che ci siano più weekend di shopping. Non voglio che ci siano più viaggi di lusso in Europa mentre gli ucraini muoiono sul campo di battaglia", ha dichiarato Forssell.