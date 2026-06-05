La stazione spaziale perde aria. La Nasa agli astronauti: "Preparatevi e tornare a terra"

Foto: Ansa

Angela Bruni 05 giugno 2026 a

a

a

La Nasa ha ordinato agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di rimanere al riparo nelle navicelle e di prepararsi a una possibile evacuazione venerdì, a causa di una perdita d'aria in peggioramento nella sezione russa del laboratorio orbitale. I cosmonauti fanno parte della missione SpaceX Crew-12. Sono gli americani Jessica Meir e Jack Hathaway, la francese Sophie Adenot dell'Agenzia Spaziale Europea e il russo Andrey Fedyaev. Compongono la dodicesima rotazione per il programma di equipaggi commerciali della Nasa. Da febbraio si trovano a bordo della Stazione Spaziale dove conducono ricerche scientifiche per preparare l'umanità alle future missioni di esplorazione sulla Luna e su Marte. Le perdite d'aria che hanno spinto a ordinare di prepararsi a una possibile evacuazione "sono motivo di preoccupazione" da tempo, ha dichiarato un portavoce della Nasa.

"Il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, ha sofferto per diverso tempo di crepe e perdite, e Roscosmos ha cercato di porvi rimedio il più possibile fino ad oggi", ha scritto Bethany Stevens, portavoce dell'Agenzia Spaziale americana su X. "Le crepe sono sempre state una fonte di preoccupazione. Sono monitorate con molta attenzione. La Nasa e Roscosmos hanno collaborato per determinarne la causa principale, e Roscosmos gestisce il problema attraverso misure operative di mitigazione e periodici interventi di riparazione. A seguito di nuove perdite, Roscosmos ha deciso di procedere con un'operazione di riparazione più estesa venerdì 5 giugno".

Un quinto astronauta, l'americano Chris Williams, si sta anch'egli mettendo al riparo e preparandosi a una potenziale evacuazione insieme ai quattro membri della missione SpaceX Crew-12. Secondo un sistema di tracciamento in tempo reale Williams si trova sul modulo in orbita da 190 giorni, insieme ai cosmonauti di Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev.

La Stazione Spaziale Internazionale è un laboratorio orbitale situato a 250 miglia dalla Terra. È gestito da cinque agenzie spaziali partner: la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) statunitense, l' Agenzia spaziale canadese (Csa), l' Agenzia spaziale europea (Esa) , l' Agenzia spaziale giapponese (Jaxa) e la società spaziale statale russa Roscosmos". Equipaggi internazionali si recano sulla Iss per condurre ricerche scientifiche in microgravità. Secondo la Nasa, la presenza umana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è continua da 25 anni. Attualmente la stazione è divisa in due sezioni: il Segmento Orbitale Russo, gestito da Roscosmos, e il Segmento Orbitale Statunitense, gestito da Nasa, Eesa, Jaxa e Csa.