Ucraina, la Russia ai diplomatici: "Lasciate Kiev, colpiremo ancora". Obiettivo le fabbriche dei droni

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Andrea Riccardi 25 maggio 2026 a

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La Russia colpirà ancora Kiev e prenderà di mira le fabbriche dei droni. In particolare quelle collegate ad aiuti della Nato. "Nelle circostanze attuali, le Forze Armate russe stanno lanciando un attacco sistematico contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino a Kiev, comprese le localita specifiche in cui i droni vengono progettati, fabbricati, programmati e preparati per l'uso. Questi velivoli senza pilota sono utilizzati dal regime ucraino con l'assistenza di specialisti responsabili della fornitura di componenti, dell'intelligence e dell'individuazione degli obiettivi. Gli attacchi prenderanno di mira sia i centri decisionali che i posti di comando", ha dichiarato il Ministero degli Esteri del Cremlino, sottolineando: "Dato che le suddette strutture sono sparse in tutta Kiev, avvertiamo i cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche e degli uffici di rappresentanza delle organizzazioni internazionali, di lasciare la città il prima possibile, e i residenti della capitale ucraina di tenersi lontani dalle infrastrutture militari e amministrative del regime di Zelensky".

Gli ultimi attacchi della Russia, che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno coinvolto un missile balistico a medio raggio Oreshnik, dimostrano una "sconsiderata politica del rischio nucleare" , ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. "La Russia si è trovata in un vicolo cieco sul campo di battaglia, quindi terrorizza l'Ucraina con attacchi deliberati contro i centri urbani. L'utilizzo da parte di Mosca di missili balistici a medio raggio Oreshnik - sistemi progettati per trasportare testate nucleari - è una tattica politica intimidatoria e una sconsiderata politica del rischio nucleare". La Russia ha utilizzato per ben tre volte il potente missile balistico ipersonico Oreshnik in attacchi contro l'Ucraina da quando èimiziata la guerra, il 24 febbraio 2022. Il massiccio attacco a Kiev e alla regione circostante delle ultime ore ha causato almeno quattro morti e circa un centinaio di feriti. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reso noto che gli uffici di Kiev sono stati colpiti dai detriti dei bombardamenti russi , "con danni alle finestre del terzo piano". "Questo edificio ospita numerose agenzie delle Nazioni Unite oltre all'Oms. Nessuno è rimasto ferito".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia il leader bielorusso Alexander Lukashenko, un alleato chiave della Russia, contro qualsiasi coinvolgimento nella guerra di Mosca contro l'Ucraina. L'avvertimento è stato dato durante la prima telefonata tra i due leader. Il Capo dell'Eliseo "ha sottolineato i rischi che la Bielorussia correrebbe se si lasciasse trascinare nel conflitto contro l'Ucraina", ha affermato la fonte, che ha parlato a condizione di anonimato. "Ha anche esortato Lukashenko ad adottare le misure necessarie per migliorare le relazioni tra la Bielorussia e l'Europa", secondo quanto riportato dall'Agence France-Presse. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul si è unito a Macron nel condannare gli ultimi attacchi russi e ha descritto l'uso di un missile balistico Oreshnik come "un'ulteriore escalation". Il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha affermato: "L'escalation degli attacchi di Mosca contro i civili ucraini ne rivela la debolezza".

Il 18 maggio, Russia e Bielorussia hanno condotto esercitazioni nucleari congiunte in un contesto di intensificazione degli attacchi con droni da parte di Kiev contro la Russia. La Bielorussia, che confina con i Paesi Nato dell'Europa dell'Est orientale ospita missili russi Oreshnik . Domenica, ha dichiarato il servizio segreto ucraino, droni hanno attaccato una stazione di pompaggio e distribuzione di petrolio nella regione russa di Vladimir, uno snodo importante per il pompaggio di carburanti verso sud-ovest, in direzione di Mosca e il rifornimento degli aeroporti di Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo.