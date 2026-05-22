Salvini smaschera la Flotilla: "Tuteliamo tutti. Ma a loro non interessa la causa palestinese, cercano solo grane"

22 maggio 2026 a

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Continua a far discutere e indignare il video pubblicato dal ministro israeliano per la Sicurezza, Ben Gvir, in cui vengono mostrati i membri della flotilla ammanettati e inginocchiati a terra. L'episodio non ha solamente attratto condanne a livello internazionale, ma perfino all'interno di Israele stessa da parte sia del premier Benjamin Netanyahu sia del ministro degli Esteri Sa'ar che al suo collega ha esplicitamente detto di "non rappresentare Israele". La Farnesina ha fatto sapere oggi di essere impegnata a valutare con l'Unione Europea delle sanzioni personali contro Ben Gvir.

Questo scenario non cancella però l'atteggiamento ripetutamente provocatorio assunto finora dalla Flotilla, la cui intenzione umanitaria - come facilmente riscontrabile sul sito ufficiale - è secondaria solo all'obiettivo di forzare e rompere il blocco navale israeliano. In altre parole, provocano nella speranza di ottenere un incidente diplomatico fra i paesi e Israele. A ribadirlo è stato anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Il comportamento del ministro è stato sicuramente sbagliato, ma se vai in una zona di guerra, non vai a fare una passeggiata in montagna. La domanda però è quanto stiano aiutando i bambini di Gaza andando a cercarsi problemi in acque e in paesi che sono in guerra?"

Il leader del Carroccio ha ribadito comunque l'impegno dello Stato a tutelare tutti i propri connazionali, che vanno difesi "ovunque siano" assieme "al diritto internazionale". Ma senza cadere nel tranello, aggiunge: "Chi si lancia volontariamente verso uno Stato che e' in guerra deve essere estremamente attento[...] Temo che ci sia qualcuno che va a cercarsi grane per creare problemi in Italia, a cui la causa palestinese interessa un fico secco"