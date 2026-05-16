Terrorismo, il piano di una 19enne inglese per attaccare ebrei e musulmani

Foto: Ansa

Pina Sereni 16 maggio 2026 a

a

a

Una ragazza inglese ha tentato di decapitare un barbiere curdo con un'ascia perché voleva "uccidere tutti gli ebrei e i musulmani". È stata condannata a 15 anni di carcere. Alina Burns, 19 anni, ha aggredito Mohammed Mahmoodi, 27, con un'arma mentre quest'ultimo si trovava fuori dal suo negozio a Bristol. Burns aveva cercato online informazioni sulla jihad, sugli accoltellamenti di Southport del 2024, sulla "supremazia ebraica" e sulla Germania nazista. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero Serena Gates "l'imputata voleva che i non bianchi fuggissero o fossero espulsi dal Regno Unito. Il giorno prima dell'attentato stava guardando video di marce delle SS e ha inviato un'e-mail intitolata 'L'alba della guerra civile'".

L'accusa ha sostenuto che, nonostante l'accettazione delle dichiarazioni di colpevolezza, l'attentato avesse comunque una motivazione terroristica, tesi accolta dal giudice, Justice Lambert. Andrew Langdon, avvocato difensore, ha affermato che Burns ha avuto un'infanzia difficile a causa del fatto che la famiglia è rimasta senza casa e ha vissuto in una serie di alloggi temporanei. Il tribunale di Bristol ha inflitto una pena detentiva di 15 anni e mezzo e un ulteriore periodo di libertà vigilata di quattro anni.