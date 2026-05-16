Regno Unito, l'ex ministro Streeting scende in campo fra i Labour

16 maggio 2026 a

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Scende in campo l'ex ministro britannico della Salute, Wes Streeting, che ha confermato la sua candidatura a leader del Partito Laburista durante il suo primo discorso tenuto dopo le dimissioni dal governo. "C'è bisogno di una competizione appropriata con i migliori candidati sul campo e io vi prenderò parte - ha detto durante un evento di un Think Thank a Londra - Se un candidato pensa di essere abbastanza bravo per l'incarico di vertice, metta alla prova le idee contro i loro rivali".

Streeting ha spiegato di non aver voluto forzare una competizione immediata, poiché "non era nell'interesse del partito" avere una competizione prima che Andy Burnham a - sindaco di Manchester - vesse avuto la possibilità di tornare in parlamento. Streeting ha ribadito il suo appello a Starmer affinché "definisca un calendario di successione alla leadership" e "dia ai suoi ministri la libertà di nominare chiunque ritengano opportuno come leader del nostro partito e primo ministro del nostro Paese".