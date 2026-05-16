Londra blindata, fra pro-pal ed estrema destra. Scattati gli arresti

16 maggio 2026 a

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Londra è pronta per una giornata di fuoco dovuta alla presenza in contemporanea di due cortei particolarmente tesi. Da un lato quello di estrema destra organizzato dall'ex hooligan del calcio e attivista anti-islamico Stephen Yaxley-Lennon, meglio noto come Tommy Robinson, e dall'altra quello pro-pal che si raduna in occasione della "Nakba", il termine con cui il mondo arabo si riferisce alla data di fondazione dello Stato di Israele. Si stimano, in tutto, 80mila persone in piazza. A questi due eventi, poi, si somma anche la finale della principale coppa di calcio inglese. Veicoli blindati, cavalli, cani, droni ed elicotteri sono stati impiegati insieme ad almeno 4.000 agenti della Polizia metropolitana.

Ai pubblici ministeri è stato chiesto di valutare se cartelli, striscioni e slogan di protesta diffusi sui social media possano configurarsi come reati di incitamento all'odio durante le manifestazioni. "Non si tratta di limitare la libertà di espressione - ha dichiarato il direttore del Crown Prosecution Service, Stephen Parkinson - Si tratta di prevenire i crimini d'odio e proteggere la cittadinanza, soprattutto in un momento di forte tensione".

Finora, la Polizia ha dichiarato di aver arrestato 11 persone "per una varietà di reati", due delle quali fermate vicino alla stazione di Euston con l'accusa di lesioni personali gravi in seguito a un incidente avvenuto a Birmingham dove un uomo è stato investito. I due erano arrivati a Londra per partecipare alla manifestazione "Unite the Kingdom".