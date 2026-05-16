Iran, trema la tregua e si riaccende l'opzione guerra. Trump: "Passerete un brutto momento"

16 maggio 2026 a

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Al suo rientro dal viaggio in Cina, il presidente Usa Donald Trump sembra intenzionato a interrompere lo stallo dei negoziati iraniani. L'opzione diplomatica resta sempre aperta, ma lo scenario di una ripresa dei combattimenti pare avanzare e, secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele stanno conducendo i preparativi per una possibile ripresa dei raid per essere eventualmente pronti già per la prossima settimana.

Il tycoon è tornato a minacciare Teheran, esortandola ad accettare l'accordo per evitare di passare "un brutto momento". Si valuta anche un blitz di terra per recuperare il materiale nucleare sepolto sotto le macerie dei bombardamenti. Un'operazione però che resta di difficile attuazione e che comporterebbe rischio per numerose vite umane. Più plausibile, infatti, il ritorno ai raid aerei.

Intanto il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha scritto una lettera a Papa Leone XIV, ringraziandolo per "il suo approccio basato su una pace giusta" e sottolineando che Teheran "pur preservando il suo diritto alla legittima autodifesa" manterrà "il suo sincero impegno al dialogo e alla risoluzione dei problemi attraverso mezzi pacifici".

Sullo sfondo resta il blocco dello Stretto di Hormuz, nominalmente in vigore da ambo le parti. La televisione di Stato iraniana ha affermato che "diversi" Paesi europei starebbero tenendo colloqui con Teheran per permettere il transito di imbarcazioni di loro interesse nel braccio di mare, dopo che "navi provenienti da Cina, Giappone e Pakistan" hanno attraversato Hormuz "in sicurezza".